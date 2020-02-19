Magazin Damla Ersubaşı'dan 'sen bu adamın cüzdanın seviyorsun' mesajına cevap

Damla Ersubaşı'dan 'sen bu adamın cüzdanın seviyorsun' mesajına cevap

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Damla Ersubaşı'dan 'sen bu adamın cüzdanın seviyorsun' mesajına cevap

İhanet iddialarının ardından eşi Mustafa Can Keser'le barışan oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada bir takipçisinin "Sen bu adamın cüzdanını seviyorsun" yorumuna tepki gösterdi.

19 Şubat 2020, Çarşamba 16:41 Son Güncelleme:
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2003-2012 yılları arasında yayınlanan 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, 2016'da işletmeci Mustafa Can Keser ile evlendi. Mustafa Can Keser-Damla Ersubaşı çiftinin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise iki ay önce dünyaya geldi. Bir dönem ihanet haberleriyle gündeme gelen Ersubaşı, iddialardan kısa süre sonra eşiyle barıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Ersubaşı, eşiyle pozunu takipçileriyle paylaştı.

'Sen bu adamın cüzdanını seviyorsun'

Bir takipçisi, Damla Ersubaşı'nın paylaşımına "Bence sen bu adamın cüzdanını seviyorsun. Adamın suratına baksana" yorumunu yaptı.

'İnşallah kocamın cüzdanı çok kabarık olur'

27 yaşındaki güzel oyuncu, 'cüzdan' göndermesi yapan takipçisine, "Teyzeciğim inşallah bir gün senin sandığın gibi çok kabarık olur kocamın cüzdanı. O zaman seninle bile paylaşırım ben. Hiç merak etme" şeklinde sert bir yanıt verdi.

'Aldatma' mesajına cevap 

Damla Ersubaşı, "Aldatıldığın halde kabul etmek herkese yanaşır bir huy değil. Bile bile lades seviyorsan tebrikler sana" yorumunu yapan takipçisine de yanıt vermişti. Güzel oyuncunun, 'aldatılma' göndermesine cevabı "İnşallah bir gün içini güzelleştirirsin. Yüzünde bir işe yaramamış çünkü" şeklinde olmuştu. Mutlu evliliği süren çiftten Mustafa Can Keser, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma düştüğü notla dikkat çekmişti.

'Sevdiğim ikinci kadınsın sen'

Eşi ile evlilik yıl dönümünde birlikte çekilen karelerini yayınlayan Keser, Instagram paylaşımına, Ceyhun Yılmaz'a ait 'Sevdiğim İkinci Kadınsın Sen' şiirini not düşmüştü. Birçok sosyal medya kullanıcısı, "Madem anneni bu kadar seviyorsun, annenle çekildiğin bir fotoğrafı paylaşsaydın" şeklinde yorumlar yapmıştı.

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