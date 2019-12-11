Dana sarma tarifi: Dana sarma nasıl yapılır?

Mutfağınızda nefis kokuların yükseleceği, lezzetiyle hafızalara kazınacak olan dana sarma tarifi kırmızı et severlerin oldukça beğendiği bir tarif. Dana sarma nasıl yapılır öğrenmek istiyor veya dana sarma tarifi arıyorsanız detaylar haberimizde.

Dana sarma tarifi

Dana sarma malzemeleri

- 4 dilim dana bonfile (inceltilmiş)

- Zeytinyağı

- 7-8 adet mantar (dilimlenmiş)

- 2 diş sarımsak (rendelenmiş)

- 200 gr. krem peynir

- 1/4 su bardağı ekmek kırıntısı

- Tuz

- Karabiber

Dana sarma yapılışı

Bir tava da zeytinyağını kızdırın ve dilimlenmiş mantarları kavurun. Rendelenmiş sarımsakları ekleyip mantarlar suyunu çekene kadar pişirmeye devam edin. Mantarlar pişince derin bir kaba aktarın, üzerine krem peynir, ekmek kırıntısı, tuz ve karabiberi ekleyip iyice karıştırın. İnceltilmiş bonfilelerden bir parçasını alın, uzun ucuna hazırlanan harçtan yayın ve rulo şeklinde sarıp kenarlarını kürdanla tutturun. Bütün bonfile dilimlerine bu işlemi uygulayın. Döküm tavayı ocağa alıp ısıtın ve ısınan tavaya zeytinyağı ekleyip kızdırın. Dana sarmaları tavaya koyup her tarafını pişirin ve sıcak servis edin.

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