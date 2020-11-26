Protein deposu: Dana yahni tarifi
Hem lezzetiyle hem de sağlıklı bir tarif olmasıyla oldukça sevilen dana yahni tarifi, evde kolaylıkla yapılabilen bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için dana yahni tarifi arıyor ya da dana yahni nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Dana yahni yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
26 Kasım 2020, Perşembe 16:33 Son Güncelleme:
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Tadını doyamayacağınız dana yahni tarifi hemen hemen herkes tarafında oldukça sevilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için dana yahni tarifi arıyor ya da dana yahni nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Dana yahni yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
Dana yahni tarifi
Dana yahni malzemeleri
- 1 kg dana kaburga
- 2 soğan
- 4-5 diş sarımsak
- 2 kereviz
- 3 domates
- 2 sivri biber
- 5 su bardağı su
- Tuz
- Karabiber
Dana yahni yapılışı
Dana kaburgayı kemikli olarak kuşbaşından biraz irice doğrayın. Tencereye alın, suyunu bırakıp tekrar çekinceye kadar pişirin. Soğanı küçük küçük doğrayın, sarımsakları soyun. Soğan ve sarımsağı ete ekleyip karıştırarak bir kaç dakika daha kavurun. 5 bardak su ilave edip orta ateşte pişirin. Domatesleri soyup küçük küçük doğrayın. Kerevizi temizleyip küp küp doğrayın. Domates, kereviz, tuz ve karabiberi tencereye ekleyip 10 dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis yapın.