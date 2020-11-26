Protein deposu: Dana yahni tarifi

Tadını doyamayacağınız dana yahni tarifi hemen hemen herkes tarafında oldukça sevilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için dana yahni tarifi arıyor ya da dana yahni nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Dana yahni yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Dana yahni tarifi

Dana yahni malzemeleri

1 kg dana kaburga

2 soğan

4-5 diş sarımsak

2 kereviz

3 domates

2 sivri biber

5 su bardağı su

Tuz

Karabiber

Dana yahni yapılışı

Dana kaburgayı kemikli olarak kuşbaşından biraz irice doğrayın. Tencereye alın, suyunu bırakıp tekrar çekinceye kadar pişirin. Soğanı küçük küçük doğrayın, sarımsakları soyun. Soğan ve sarımsağı ete ekleyip karıştırarak bir kaç dakika daha kavurun. 5 bardak su ilave edip orta ateşte pişirin. Domatesleri soyup küçük küçük doğrayın. Kerevizi temizleyip küp küp doğrayın. Domates, kereviz, tuz ve karabiberi tencereye ekleyip 10 dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis yapın.



