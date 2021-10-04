Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek ile 2021 yılında dünya evine girmişti. Son gelen habere göre ise MasterChef’in sempatik şefi Zanna, evinden ayrılarak farklı bir evde yaşamaya başladı. Çiftin henüz boşanma davası açmadığı öğrenilirken, Danilo Zanna’nın eşi Tuğçe Demirbilek hakkında araştırmalar yoğunlaştı…

DANİLO ZANNA’NIN EŞİ TUĞÇE DEMİRBİLEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Tuğçe Demirbilek, 1981 yılında dünyaya geldi ve şu an 40 yaşında olan genç kadının Giresunlu olduğu biliniyor.

TUĞÇE DEMİRBİLEK VE NE İŞ YAPIYOR?

Tuğçe Demirbilek’in ne iş yaptığına dair internette çok fazla bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte, Tuğçe Demirbilek, Golf Dondurma’nın reklam filmi için 2021 yılında eşi Danilo Zanna ile kamera karşısına geçmişti. Tuğçe Demirbilek, reklam filminin ardından yaptığı paylaşımda, “Çok keyifli ve unutulmaz bir anı daha ekledik seninle hayata. Çok teşekkür ederim emeği olan, bu fırsatı veren ve bizimle paylaşıp gülümseyen herkese. Şimdiden afiyetler olsun”. ifadelerini kullanmıştı.

Şef Danilo Zanna, eşi ile tanışma hikayesini verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı:

"Bir gün benim bir Türk arkadaşım beni Türkiye’ye davet etti. Buraya geldiğimde biriyle tanıştım ve aşık oldum. Bugün kendisi eşim. Evlendikten sonra burada yaşamaya karar verdik. Aslında ben Şangay’a gitmek istiyordum ama bunları düşünürken eşim bana hamile olduğunu söyledi ve Çin’in yemeklerine ve yaşam tarzına uyum sağlayamayacağını söyledi. İstanbul’da yaşamaya devam ettik"

DANİLO ZANNA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Şef Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde dünyaya geldi. İtalyan şef, kariyerine aile restoranlarında çalışarak başladı sonrasında ise İtalya’da Gastronomi okudu.

Türkiye'ye seyahat amaçlı gelen Danilo Zanna aşık olup evlenince burada kalmaya karar verdi. Çeşitli televizyon programlarında şeflik yapmaya başlayan ünlü isim, İstanbul Culinary Enstitute’de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı.

İtalyan İşi, Derya’nın Dünyası, Aşk Zamanı, Elin Oğlu, İyi Fikir, Lezzetin Şarkısı, Görümce, Lezzet Akademisi gibi birçok projede yer alan Danilo Zanna, "Bir İtalyan, bir Hollandalı... 20 şehir, 20 farklı AB projesi" sloganıyla yola çıkan Avrupa'dan Anadolu'ya Lezzetler programında Wilco van Herpen ile birlikte Türkiye'nin farklı illerini gezdi.

2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile nikah masasına oturan Danilo Zanna’nın 2013 doğumlu Zeno Tibet adında bir oğlu var.