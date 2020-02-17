Danimarka'da Kilise Bakanlığı’nca 2006 yılından bu yana inanç toplumları arasında sayılan Danimarka Türk Diyanet Vakfı (DTDV) ve bu çatı altında faaliyet gösteren camiler, bakanlığın tanıdığı resmi nikâh kıyma yetkisini ilk kez kullandı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre bu kapsamda ilk resmi nikâh, DTDV çatısı altında faaliyet gösteren İshöj Mevlana Camisi’nde, Vildan Öztemur ve Muhittin Yıldırım çiftine kıyıldı. Nikâh töreninde Kopenhag Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Gündoğar ve çiftin yakınları hazır bulundu.

Din görevlisi Faik Uslu tarafından kıyılan nikâhın ardından çiçeği burnunda çifte DTDV tarafından Kur’an-ı Kerim ve hat sanatından bir plaket hediye edildi. Vakıftan yapılan açıklamada, nikâh kıyma yetkisinin DTDV’ye bağlı camilerde uygulanacağı ve bu hizmetten faydalanmak isteyenlerin vakıf ile iletişime geçebileceği belirtildi.

AA