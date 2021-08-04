Türkiye Danıştay Başkanlığı 30 sürekli işçi alacak

Danıştay Başkanlığı 30 sürekli işçi alacak

Türkiye

Danıştay Başkanlığı 30 sürekli işçi alacak

Danıştay Başkanlığı İŞKUR aracılığıyla 30 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 13 Ağustos 2021 olarak açıklandı.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 17:15 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Danıştay Başkanlığı İŞKUR aracılığıyla 30 sürekli işçi alımı yapacak. Danıştay Başkanlığı "Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden, Başkanlığımızca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 30 sürekli işçi (Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri için) alınacaktır." açıklamasını yaptı.

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