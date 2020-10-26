Magazin Danla Bilic: Enes Batur yıllardır bana aşık!

Danla Bilic: Enes Batur yıllardır bana aşık!

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Danla Bilic: Enes Batur yıllardır bana aşık!

Geçtiğimiz akşam bir mekandan çıkarken objektiflere takılan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, meslektaşı Enes Batur'un kendisini sevmediği yönünde attığı tweet'in hatırlatılması üzerine çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

26 Ekim 2020, Pazartesi 12:19 Son Güncelleme:
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Yayınladığı makyaj videolarıyla adını duyuran Danla Bilic, muhabirin, "Enes Batur sizin için 'Danla Bilic'i sevmiyorum' diye tweet attı" demesi üzerine magazin gündemine bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı.

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'Enes'i yıllardır reddediyorum'

Danla Bilic, "Enes Batur'da reddedilmişlik sendromu var. Reddedilen bir erkek bu psikolojiye giriyor. Enes yıllardır benim tarafımdan reddedilmiş bir erkek ve benden hoşlanıyor" dedi.

'Ben olsam ben de bana aşık olurdum'

26 yaşındaki fenomen, "Enes Batur bana aşık ve benden cevap alamıyor. Hak veriyorum, ben olsam ben de bana aşık olurdum" sözleri ile iddiasını devam ettirdi.

Danla Bilic'in gündem olan bu sözlerinin ardından gözler Enes Batur'a çevrildi.


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