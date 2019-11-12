Videolarıyla kısa sürede ünlenen sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son videosunda alkol bağımlısı olduğunu söyleyerek, kimsenin bilmediği bir kötü huyunu anlattı. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Danla Bilic, "Kendini en rezil hissettiğin an?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Dün gece. Ben bu aralar büyük bir alkol problemi yaşıyorum, Bağımlılığa doğru giden bir problem. Ailem endişelenmesin, çözemeyeceğim hiçbir problem yok. İçince saldırganlaşıyorum. Bunların hiçbirini hatırlamıyorum. Dün eve dönüyormuşuz ve arkadaşım Can, 'Karnım acıktı, tantuni söyleyeceğim' demiş. Ben 'G.tün yiyorsa o tantuniyi söylersin' deyip üzerine saldırmışım. Güldüğüme bakmayın; bu olayı sabah duyunca korktum. Neden tantuni yemesini istemiyorum, neden tehdit ediyorum ve neden saldırıyorum?"









"Bir çocuğu dövmek için tahrik ettim"

"Geçenlerde de dışarı çıktığımızda çocuğun birine kafayı taktım. Çocuğun bana tek bir teması bile yok ama ben yanına giderek onu itiyorum. Can 'İçimden dua ettim çocuk Damla'ya 'Ne yapıyorsun?' derse bardağı kafasına geçirir diye. Çünkü çocuğu zorladım, tahrik ettim kavga çıksa da dövsem diye. Hiçbir sebep yok ve bu korkunç bir huy haline gelmeye başladı. Bunu aşmam lazım. Ben dışarıda kavga da sevmem."





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