Dans eden ayı yavruları fotoğraflandı

Finlandiya'da yaşayan Valtteri Mulkahainen, boş zamanlarında fotoğrafçılık yapıyor ve ülkesindeki vahşi yaşam alanlarını fotoğraflıyor. Valtteri Mulkahainen, yine ormanlık bir bölgeyi keşfederken, 3 yavru ayı fark etti. O anları fotoğraflayan Valtteri, 'Oyun oynuyorlardı, tıpkı küçük çocuklar gibi arada bir kavga da ediyorlardı. Kendimi evimin yakınlarındaki, sürekli olarak çocuklar koşturduğu oyun parkına gelmiş gibi hissettim' dedi.





Valtteri, ayılar birbirleriyle oynarken 50 metre uzaklıktaki bir barınaktan onları seyrediyordu. 'Bütün akşam ve bütün gece ayı yavrularını fotoğrafladım' diyor Valtteri.





Finlandiya'nın hemen hemen her bölgesinde ayılara rastlamak mümkün. Ayılar çevik ve güçlü hayvanlar. Üstelik ayılar son derece iyi yüzücü ve tırmanıcıdırlar.







