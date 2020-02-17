Dans eden ayı yavruları fotoğraflandı
Amatör fotoğrafçılıkla uğraşan beden eğitimi öğretmeni Valtteri Mulkahainen, Finlandiya'da büyülü bir an yakaladı. Ormanda adeta dans eden 3 yavru ayıyı fotoğraflayan Valtteri Mulkahainen, sosyal medyada büyük ilgi topladı.
17 Şubat 2020, Pazartesi 17:42 Son Güncelleme:
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Finlandiya'da yaşayan Valtteri Mulkahainen, boş zamanlarında fotoğrafçılık yapıyor ve ülkesindeki vahşi yaşam alanlarını fotoğraflıyor. Valtteri Mulkahainen, yine ormanlık bir bölgeyi keşfederken, 3 yavru ayı fark etti. O anları fotoğraflayan Valtteri, 'Oyun oynuyorlardı, tıpkı küçük çocuklar gibi arada bir kavga da ediyorlardı. Kendimi evimin yakınlarındaki, sürekli olarak çocuklar koşturduğu oyun parkına gelmiş gibi hissettim' dedi.
https://www.instagram.com/p/B8lu0grAZjW/
https://www.instagram.com/p/B8noJQ-A_IN/
Valtteri, ayılar birbirleriyle oynarken 50 metre uzaklıktaki bir barınaktan onları seyrediyordu. 'Bütün akşam ve bütün gece ayı yavrularını fotoğrafladım' diyor Valtteri.
https://www.instagram.com/p/B7s-ptIA_OL/
Finlandiya'nın hemen hemen her bölgesinde ayılara rastlamak mümkün. Ayılar çevik ve güçlü hayvanlar. Üstelik ayılar son derece iyi yüzücü ve tırmanıcıdırlar.