Blokzincir teknoloji çözümleri firması DAO Maker, kendi token’ını satışa çıkaracağını duyurdu.

Kuzey Avrupa menşeli teknoloji firmalarından DAO Maker dünyanın dört bir yanındaki kripto para projelerine yazılım çözümleri sunuyor. DAO Maker'ın iş ortakları arasında NEM ve Prof. Emin Gün Sirer’in kripto para platformu Avalanche (AVAX) da bulunuyor. Bunların dışında destek verdikleri diğer firmalar ise :LTO Network, Elrond Network, Harmony Protocol, AVA Labs, 2key Network, Injective Protocol, Orion Protocol, NEM ve DEFI unicorn OpenPredict.

DAO Maker, kendi token’ı ile firmanın 3 yıllık başarı hikayesini halka arz etmeye karar vermiş. 9 Şubat’ta kripto para borsalarında listelenmeye başlayacak olan DAO Maker (DAO), ilerleyen günlerde firmanın başarıları ile elde edilecek olan ciroyu kullanarak piyasadan kendi token’ını toplayacak ve bu şekilde token’in fiyatını destekleyecek.

DAO Maker’ın tokenı DAO 9 Şubat 2021’de KuCoin ve Gate.io borsalarında tahtası açılarak satışa sunulacak. Daha sonra diğer borsalarda listelenmeye devam edecek.



