Darbe girişimini fark eden uzman çavuş erleri uyarmış

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda görülen duruşmaya tanıklar, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katıldı.

15 Temmuz darbe girişimi esnasında vatani görevini yapan tanık M.A. akşam saatlerinde birlikte dolaşırken eski teğmen Ramazan Bingöl’ün kendisini durdurduğunu, silah ve şarjör alarak ani müdahale kuvvetine katılması talimatı verdiğini beyan etti.

Cephanelik bölgesine gittiğinde gördüğü isimlikleri sökülü birkaç binbaşının ulaştırma bölüğünü arayarak araç temin edilmesi emri verdiğini belirten M.A, ardından Genelkurmay Başkanlığı’na gitmek üzere yola çıktıklarını fakat yolda polislerce durdurulduklarını anlattı.

"KİMİ GÖRÜRSENİZ VURUN"

M.A, KKK’ye döndükten sonra nizamiyeden içeri alınmadıklarını, Bingöl’ün girişlerine yardımcı olduğunu ve içeride bir binbaşının, "Kimi görürseniz vurun." diye erlere talimat verdiğini aktardı.

ERLERİ UYARDI

Bu esnada yanlarında olan Süleyman isimli bir uzman çavuşun darbe girişimini fark ettiğini, "Kaçın, bir yerlere saklanın ve kesinlikle kimseye karşı silah kullanmayın." diyerek erleri uyardığını anlatan M.A, birkaç erle beraber alandan uzaklaştığını ve sabaha kadar saklandığını belirtti.

Terör örgütüne üyelik suçlamasıyla yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tanık İsmail B, KKK darbe girişimi davası sanıklarından eski üsteğmen Oğuzhan Çelikoğlu hakkında beyanda bulundu.

Çelikoğlu’yla 2012’den sonra 3 yıl boyunca örgüt toplantılarına katıldığını ve "Deniz" kod adlı bir örgüt üyesinin görüşmelere aracılık ettiğini söyleyen İsmail B, 17/25 Aralık 2013’ten sonra örgütün siyasileştiğini fark ettiğini ve ayrılma kararı aldığını savundu.

Tanık eski albay H.K. 15 Temmuz akşamında mesaisinin birlikteki bilgisayar sistemlerindeki bir arızadan dolayı uzadığını, durumu yüzbaşı Ahmet A’ye bildirerek evine gittiğini ve darbe girişimini sabaha kadar evde televizyondan izlediğini anlattı.

OLAYLARI TELEVİZYONDA GÖRMÜŞ

Darbe girişimi esnasında vatani görevini yapan M.N. ulaştırma bölüğünde akşam nöbetçisi olduğunu, saat 22.00’den sonra televizyondan olayları gördüğünü ve korktuğunu dile getirdi.

M.N, bu sırada Araç Sevk Amirliği’ne gelen, "isimlik" kullanmayan bir binbaşının komutayı ele aldığını belirterek, araçların giriş çıkışını birkaç saat kontrol ettiğini anlattı. Gece 00.30’dan sonra darbeci rütbelilerce tehdit edildikleri için amirlikten ayrıldıklarını dile getiren M.N, bölgeden uzaklaştıklarını ve sabaha kadar saklandıklarını söyledi. Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.