Türkiye Darbedilip uçuruma atılan kadını AFAD kurtardı

Darbedilip uçuruma atılan kadını AFAD kurtardı

Türkiye

Darbedilip uçuruma atılan kadını AFAD kurtardı

Osmaniye'de darbedilip uçuruma atılan kadın, AFAD ekiplerince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

23 Ocak 2022, Pazar 16:50 Son Güncelleme:
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Osmaniye'nin Merkez ilçesine bağlı Zorkun Yaylası yolundaki seyir tepesinde meydana gelen olayda çevredekiler, bir kadının darbedilip uçurumdan atıldığını görünce durumu, jandarma ekiplerine bildirdi. 

İsmi açıklanmayan yaralı kadın, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu noktadan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE (DHA)

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