Darth Vader'ın orijinal maskesine 5 milyon lira ‘Yıldız Savaşları’ serisinin 1980’de çekilen filmi ‘İmparator’da David Prowse’un kullandığı orijinal Darth Vader maskesi ABD Los Angeles’ta açık artırmaya çıktı. Maske, 898 bin 420 dolara yani yaklaşık 5 milyon liraya satıldı