Darth Vader'ın orijinal maskesine 5 milyon lira

‘Yıldız Savaşları’ serisinin 1980’de çekilen filmi ‘İmparator’da David Prowse’un kullandığı orijinal Darth Vader maskesi ABD Los Angeles’ta açık artırmaya çıktı. Maske, 898 bin 420 dolara yani yaklaşık 5 milyon liraya satıldı

01 Ekim 2019, Salı 07:59
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Darth Vader'ın orijinal maskesine 5 milyon lira

George Lucas'ın senaristliğini üstlendiği Yıldız Savaşları (Star Wars) filminde Darth Vader karakterinin kullandığı maske açık arttırma ile satışa çıktı.

1980 yılında çekilen serinin Yıldız Savaşları 5: İmparator filminde kullanılan maske 898 bin 420 dolara (yaklaşık 5 milyon lira) alıcı buldu.

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