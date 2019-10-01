Darth Vader'ın orijinal maskesine 5 milyon lira
‘Yıldız Savaşları’ serisinin 1980’de çekilen filmi ‘İmparator’da David Prowse’un kullandığı orijinal Darth Vader maskesi ABD Los Angeles’ta açık artırmaya çıktı. Maske, 898 bin 420 dolara yani yaklaşık 5 milyon liraya satıldı
George Lucas'ın senaristliğini üstlendiği Yıldız Savaşları (Star Wars) filminde Darth Vader karakterinin kullandığı maske açık arttırma ile satışa çıktı.
1980 yılında çekilen serinin Yıldız Savaşları 5: İmparator filminde kullanılan maske 898 bin 420 dolara (yaklaşık 5 milyon lira) alıcı buldu.