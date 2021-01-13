Darüşşafaka sınavı başvuruları başladı

Sınava katılmak isteyenlerin başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokulu’na 24 Mayıs’a kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Sınav 30 Mayıs’ta, Türkiye’nin 28 ilinde yapılacak. Sınava sadece ilkokul 4’üncü sınıf öğrencileri katılabilecek.