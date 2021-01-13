Darüşşafaka sınavı başvuruları başladı
Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın sınavı için başvurular başladı.
13 Ocak 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Sınava katılmak isteyenlerin başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokulu’na 24 Mayıs’a kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Sınav 30 Mayıs’ta, Türkiye’nin 28 ilinde yapılacak. Sınava sadece ilkokul 4’üncü sınıf öğrencileri katılabilecek.
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