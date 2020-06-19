Darüşşafaka sınavı için son başvuru 22 Haziran

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2020 yılı sınavı 28 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınava katılmak isteyenlerin başvuru evraklarının, Darüşşafaka Ortaokulu’na 22 Haziran 2020 Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor. Sınava, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4’üncü sınıfta olan öğrenciler başvurabiliyor.

Bu Video

İlgini

Çekebilir