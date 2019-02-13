EuroLeague'in 23. haftasında Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nde 3 galibiyetle son sırada bulunan Darüşşafaka Tekfen kendi evinde güçlü rakibini eli boş göndermenin planı içerisinde... Sarı-Lacivertli kulüp ise deplasmanda herhangi bir yara almak istemiyor ve yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor.

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Darüsşşafaka Tekfen Fenerbahçe maçı 22 Şubat Cuma günü saat 20.15'te Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE GARANTİLEDİ

Basketbolda THY Avrupa Ligi’nin 22. haftasının ardından lider Fenerbahçe Beko, play-off’u garantiledi.

Yunanistan’ın Panathinaikos takımını ağırlayan sarı-lacivertliler, rakibini 85-66 yenerek normal sezonun bitimine 8 hafta kala play-off biletini cebine koydu. THY Avrupa Ligi’nde 19. galibiyetini elde eden Fenerbahçe Beko, play-off’u en erken garantileyen takım unvanına da sahip oldu.