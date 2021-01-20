Deprem, Türkiye’nin acı gerçeği... Son bir yılda Elazığ ve İzmir’deki depremlerle bu gerçeği yeniden hatırladık. Türkiye’de 68 il deprem fayları üzerinde bulunuyor. Risk her zaman var. Tüm riskleri cüzi miktarda primlerle Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına almak, olası mağduriyeti en aza indiriyor. Ancak, Türkiye’de depreme karşı sigortalılık oranı henüz yüzde 56.6 seviyesinde. Yani 100 konuttan 43’ünün deprem sigortası yok.

28 bin lira arttı

2021 yılına ait Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Tebliği dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, depremde hasar gören sigortalı evler için ödenecek en yüksek teminat bedeli 28 bin TL artırılarak, 240 bin TL’den 268 bin TL’ye çıkarıldı. Tebliğe göre, sigorta bedelinin belirlenmesine esas metrekare bedelleri de betonarme yapılar için 1.134 TL’den 1.268 TL’ye, diğer yapılar için ise 782 TL’den 874 TL’ye yükseldi.

Prim farkı yok

Ancak Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), ‘DASK Yaptıran Kazanıyor’ kampanyası düzenleyerek bu artış nedeniyle oluşacak prim farkını sigortalılara yansıtmayacak. DASK Koordinatörü Erdal Turgut, “DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile evlerin yeniden inşa bedelini teminat altına alıyor. Yeniden inşa bedeli her yıl enflasyon oranında güncelleniyor. Buna bağlı olarak primler artıyor. 2021’de teminatı artırma ancak prim farkını sigortalılara yansıtmama kararı aldık” diye konuştu.

Yenileyen de yararlanacak

Kampanyadan hem ilk kez Zorunlu Deprem Sigortası yaptıranlar hem de poliçesini yenileyenler yararlanabiliyor. Tebliğe göre, teminat başlangıcı 1 Ocak-31 Aralık 2021 arasındaki sigorta sözleşmeleri için tarife fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak. Tebliğ yayımlanmadan önce (19 Ocak) yaptırılan ve teminat başlangıç tarihi 1 Ocak ve sonrası olan sözleşmelerde, prime ilişkin herhangi bir işlem yapılmayacak, yeni belirlenen teminatlar geçerli olacak.

Hedef yüzde 100 sigortalılık

Türkiye genelindeki günlük poliçe üretimi artışının yüzde 5 düzeyinde devam ettiğini söyleyen Erdal Turgut, “DASK Yaptıran Kazanıyor kampanyasıyla bu farkındalığı sürdürerek sigortalılık oranlarını artırmayı ve yüzde 100 sigortalılık oranına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

İzmir'e 234 milyon TL ödeme

Geçtiğimiz ekim ayında yaşanan İzmir depremini hatırlatan Turgut, DASK’ın sigortalı konut sahiplerine hasar tazminatlarını 72 saat sonra ödemeye başladığını söyledi. Turgut, şöyle konuştu:

“Bugüne kadar İzmir ve depremden etkilenen toplam 16 ilden yaklaşık 25 bin hasar başvurusu aldık. 24 bin hasar dosyasının incelemesini tamamladık ve sigortalılarımıza bugüne kadar 234 milyon TL ödeme yaptık. İki ay içinde evi hasar gören sigortalıların yüzde 94’ü hasar tazminatlarını alarak kendilerine yeni bir hayat kurdular. İzmir’deki Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı 635 binden 689 binlere yükseldi.”



