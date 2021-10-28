Türkiye Datça açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarıldı

Datça açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarıldı

Türkiye

Datça açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplam 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

28 Ekim 2021, Perşembe 01:30 Son Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında 2 lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen 2 farklı lastik botta bulanan toplam 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. 

Cavit AKGÜN- Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla) (DHA)

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