Datça açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplam 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
28 Ekim 2021, Perşembe 01:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında 2 lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen 2 farklı lastik botta bulanan toplam 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Cavit AKGÜN- Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla) (DHA)
BUNLARI DA OKUYUN