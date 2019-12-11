Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin adının 'Yaşam ve Adalet Partisi' olacağı yönündeki iddialar üzerine gelen yorumlar da gecikmedi. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin isminin ‘Yaşam ve Adalet Partisi’, kısaca YAP olduğu iddiasının AK Parti kulislerinde nasıl yorumlandığına yer verdi. Selvi ayrıca ABD’lilerin “Erdoğan dışında AK Parti’de kim lider olabilir?” diye araştırma yaptırdıkları yönündeki haberin Metropoll araştırma şirketinin sahibi Özer Sencer tarafından da doğrulandığını yazdı.

İşte Selvi'nin yazısının ilgili kısmında; "Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partinin isminin ‘Yaşam ve Adalet Partisi’, kısaca YAP olduğu haberi geldiğinde Meclis’te AK Parti kulisinde bir grup milletvekiliyle sohbet ediyorduk. İlk tepkileri, “AK Parti’nin çakması olmuş” oldu. İçlerinde “HAP yapsalardı, ‘Hak ve Adalet Partisi’ olurdu” diyen de çıktı, “Yapı market gibi” yorumunu yapan da. AK Parti milletvekilleri Davutoğlu’nun partisiyle pek ilgili gözükmediler. Yorumların ağırlığı, Davutoğlu partisinin ölü doğduğu ve ismin güzel olmadığı yönündeydi. Gerçi o ismin kesin olmadığı parti isminin bugün belirleneceği ortaya çıktı.

Kurtuluş: Bizim partimizin ne yapacağı önemli

Meclis’te sohbet ettiğim AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’a kurulacak yeni partileri sordum. Kurtulmuş, “Önemli olan bizim ne yapacağımız. Biz siyasi olarak alanı doldurursak, onlar başarılı olamazlar. Yeni partilerin ne yapacağı değil, bizim partimizin ne yapacağı önemli. O nedenle onlar ne yapacak diye uğraşmıyoruz. Biz ne yapmalıyız diye çaba gösteriyoruz” dedi. Kurtulmuş önemli bir değerlendirmede bulundu. “Tabii onlar neye talip oraya bakmak lazım. Eğer ‘Biz yüzde üç-beş alalım, AK Parti’yi yüzde 50’nin altına çekelim’ diye kuruluyorlarsa o hesap başka” diye konuştu. Ahmet Davutoğlu ya da Ali Babacan’ın o hesapla parti kurup kurmadıklarını bilmiyorum. Ama onları parti kurmaları yönünde teşvik edenlerin hesabı o. Her iki parti de AK Parti’den ne koparırsa koparsın, yeter ki 2023’te Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi önlensin.

"AK Parti'de kim lider olabilir?" araştırması

Bütçe görüşmeleri sırasında tartışmalar sertleşince milletvekilleri genel kurul salonuna giriyorlar, ortam sakinleşince kulise çıkıyorlar. Meclis’te uzun bir süre geçirdiğim için değişik gruplar halinde milletvekilleriyle sohbet ettik. Bir ara ABD’lilerin Metropoll araştırma şirketine “Erdoğan dışında AK Parti’de kim lider olabilir?” diye araştırma yaptırdıkları yönündeki haber gündeme geldi. Öncelikle böyle bir araştırmanın olup olmadığını öğrenmek için Metropoll araştırma şirketinin sahibi Özer Sencer’i aradım. Özer Sencer içerik hakkında bilgi veremeyeceğini söyledi ama araştırmayı doğruladı. 1 ay önce Amerikan İlerleme Merkezi isimli kuruluş yaptırmış. Bu bilgi üzerine AK Parti milletvekillerinin yorumu “Amerika bu kez de içimize fitne sokmaya çalışıyor” oldu.

Bir yanda yeni partiler, diğer yanda Erdoğan sonrası lider arayışı... Özal’dan sonra ANAP’tan 8 Türk büyüğü çıkarmışlardı, hepsi paramparça oldu. İsimler değişmiş, partiler değişmiş ama oyun aynı oyun..." ifadelerini kullandı.



