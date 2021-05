Sony'nin Days of Play indirimleri önümüzdeki hafta başlıyor. Yüzlerce oyunun indirime gireceği kampanya dönemi 26 Mayıs'ta start verecek ve 9 Haziran'da sona erecek. Sony PS4 ve PS5 oyunlarında da indirimler olacağını doğruladı. Days of Play kampanyalarında ayrıca konsollar ve kutulu oyunlara da indirimler yapılacak.

Sony, Days of Play kapsamında ücretsiz bir multiplayer etkinliği de düzenleyecek. PlayStation Plus aboneliği olmayan kullanıcılar 22 Mayıs-23 Mayıs tarihlerinde multiplayer oyunlar oynayabilecek.

İndirime gireceği kesinleşen PS4 ve PS5 oyunları şu şekilde

PlayStation 4 için olanlar:

Death Stranding

Ghost of Tsushima

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Predator: Hunting Grounds

Sackboy: A Big Adventure

The Last of Us Part II

The Last of Us Remastered

God of War

Gran Turismo Sport

PlayStation 5 için olanlar:

Demon’s Souls

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: Ultimate Edition

Sackboy: A Big Adventure

The Nioh Collection