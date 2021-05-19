Days of Play 2021 tarihleri açıklandı! Hangi PS4 ve PS5 oyunları indirime girecek?
PlayStation kullanıcılarının heyecanla beklediği Days of Play 2021 tarihleri açıklandı. Peki bu sene hangi PS4 ve PS5 oyunları indirime girecek?
19 Mayıs 2021, Çarşamba 14:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sony'nin Days of Play indirimleri önümüzdeki hafta başlıyor. Yüzlerce oyunun indirime gireceği kampanya dönemi 26 Mayıs'ta start verecek ve 9 Haziran'da sona erecek. Sony PS4 ve PS5 oyunlarında da indirimler olacağını doğruladı. Days of Play kampanyalarında ayrıca konsollar ve kutulu oyunlara da indirimler yapılacak.
Sony, Days of Play kapsamında ücretsiz bir multiplayer etkinliği de düzenleyecek. PlayStation Plus aboneliği olmayan kullanıcılar 22 Mayıs-23 Mayıs tarihlerinde multiplayer oyunlar oynayabilecek.
İndirime gireceği kesinleşen PS4 ve PS5 oyunları şu şekilde
PlayStation 4 için olanlar:
Death Stranding
Ghost of Tsushima
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Predator: Hunting Grounds
Sackboy: A Big Adventure
The Last of Us Part II
The Last of Us Remastered
God of War
Gran Turismo Sport
PlayStation 5 için olanlar:
Demon’s Souls
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: Ultimate Edition
Sackboy: A Big Adventure
The Nioh Collection