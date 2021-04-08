DEAŞ üyesi 8 kişinin Türk vatandaşı olduğu iddiasına yalanlama

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yapılan açıklamasında, DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı/iltisaklı kişilerden bazılarının Türk vatandaşlığı kazandıkları yönündeki iddiaların manipülatif ve gerçek dışı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "FETÖ, DEAŞ, PKK/PYD ve DHKP-C yöneticileri ve örgüt üyesi toplam 377 kişi, kuruluş ve organizasyonun Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kararda yer alan DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı/iltisaklı kişilerden bazılarının Türk vatandaşlığı kazandıkları yönünde manipülatif ve gerçek dışı iddialar ortaya atıldı. Söz konusu bu iddialar asılsız olup, iddia sahibinin spekülasyonlarından ibarettir. Bahse konu iddialar incelendiğinde, bu 8 kişiden hiçbirinin Türk vatandaşı olmadığı tespit edilmiştir." denildi.

ANKARA (DHA)

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