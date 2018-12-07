DEAŞ’lı terörist fuhuş evlerinde yakalandı

İstanbul'da, fuhuş amaçlı faaliyet gösteren günlük kiralık evlere yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında radikal terör örgütü DEAŞ üyesi Naim T.'nin de olduğu ileri sürüldü

07 Aralık 2018, Cuma 19:46
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DEAŞ’lı terörist fuhuş evlerinde yakalandı

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube, Asayiş Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince 500 polisin katılımıyla Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde fuhuş amaçlı ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı saptanan günlük kiralık evlere yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşan yılbaşı öncesi kentin asayişine yönelik düzenlenen operasyonlarda, değişik suçlardan yakalama kararı bulunan 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 

Baskın yapılan günübirlik kiralık evlerdeki aramalarda, başka kişiler adına düzenlenmiş 3 sahte kimlik, ruhsatsız 2 silah, bir miktar esrar ve 55 uyuşturucu hap ele geçirildi. 

SURİYE KİMLİĞİ İLE YAKALANDI

Emniyet güçlerince söz konusu evlerden birinde sahte Suriye kimliği ile birlikte yakalanan Naim T.'nin, terör örgütü DEAŞ'ın Bingöl hücresi içerisinde sorumlu düzeyde olduğu, uzun süre çatışmalı bölgelerde eylemlere karıştığı öğrenildi.

Naim T.’nin, DEAŞ’ın komuta kademesinden aldığı talimatları değerlendirerek illegal yollarla Türkiye’ye döndüğü ve İstanbul’a sızdığı kaydedildi. 

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞ

Naim T.’nin, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2015 yılında hakkında yakalama kararı çıkartıldığı ve zanlının Bingöl'e gönderildiği, diğer 7 zanlının ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

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