Irak medyasının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, terör örgütü DEAŞ'ın sabah erken saatlerde Diyale vilayetine bağlı el-Uzayim kasabası yakınlarında Irak ordusunun 1. bölük karargahına bağlı tugaya silahlı saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 askerin öldüğü aktarıldı. Olay yerine çok sayıda asker sevk edildiği, teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi.

HAPİSHANEYE SALDIRDI

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye’deki kaynaklara dayandırdığı haberinde terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Ghwayran Hapishanesi’ne bombalı araçla saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırı sonucu çok sayıda DEAŞ'lı teröristin hapishaneden firar ettiğini aktaran gözlemevi, kaç teröristin firar ettiğini belirtmedi.

Gözlemevi Başkanı Rami Abdul Rahman basına verdiği demeçte, Ghwayran Hapishanesi’nin Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ militanlarının bulunduğu en büyük hapishanelerden biri olduğunu ifade etti.

Terör örgütü PKK/YPG tarafından saldırı doğrulanırken, firar eden mahkum ve can kaybı konusunda açıklama yapılmadı.

İHA







