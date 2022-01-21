DEAŞ'tan peş peşe kanlı saldırı
Irak’ta terör örgütü DEAŞ’ın Irak ordusuna yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 11 asker hayatını kaybetti. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bir hapishaneye bombalı araçla saldırı düzenlediğini ve çok sayıda teröristin saldırı sonucu firar ettiğini aktardı.
21 Ocak 2022, Cuma 10:10 Son Güncelleme:
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Irak medyasının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, terör örgütü DEAŞ'ın sabah erken saatlerde Diyale vilayetine bağlı el-Uzayim kasabası yakınlarında Irak ordusunun 1. bölük karargahına bağlı tugaya silahlı saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 askerin öldüğü aktarıldı. Olay yerine çok sayıda asker sevk edildiği, teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi.
HAPİSHANEYE SALDIRDI
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye’deki kaynaklara dayandırdığı haberinde terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Ghwayran Hapishanesi’ne bombalı araçla saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırı sonucu çok sayıda DEAŞ'lı teröristin hapishaneden firar ettiğini aktaran gözlemevi, kaç teröristin firar ettiğini belirtmedi.
Gözlemevi Başkanı Rami Abdul Rahman basına verdiği demeçte, Ghwayran Hapishanesi’nin Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ militanlarının bulunduğu en büyük hapishanelerden biri olduğunu ifade etti.
Terör örgütü PKK/YPG tarafından saldırı doğrulanırken, firar eden mahkum ve can kaybı konusunda açıklama yapılmadı.
İHA