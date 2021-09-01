Bilim & Teknoloji Deathloop'un DualSense özelliklerini nasıl kullandığı ortaya çıktı

Deathloop'un DualSense özelliklerini nasıl kullandığı ortaya çıktı

Bilim & Teknoloji

Deathloop'un DualSense özelliklerini nasıl kullandığı ortaya çıktı

Yayıncılığını Bethesda Softworks'ün yaptığı, geliştiriciliğini ise Arkane Lyon'ın yaptığı Deathloop'tan yeni bir video paylaşıldı. Videoda Deathloop'un DualSense özelliklerini nasıl kullandığı detaylandırıldı.

01 Eylül 2021, Çarşamba 09:28 Son Güncelleme:
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Oyun, DualSense ile her silahta farklı bir hissiyat vermeyi hedefliyor. Ayrıca silahınız tutukluk yaptığında kontrolcünün de tuşu kilitleniyor. Kayma, koşma ve sessiz yürüme gibi durumların da DualSense ile sizlere yaşatılması hedefleniyor.

Deathloop, 14 Eylül 2021'de PC ve PlayStation 5 için yayınlanacak. 


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