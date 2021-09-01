Oyun, DualSense ile her silahta farklı bir hissiyat vermeyi hedefliyor. Ayrıca silahınız tutukluk yaptığında kontrolcünün de tuşu kilitleniyor. Kayma, koşma ve sessiz yürüme gibi durumların da DualSense ile sizlere yaşatılması hedefleniyor.

Deathloop, 14 Eylül 2021'de PC ve PlayStation 5 için yayınlanacak.



