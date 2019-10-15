Yüz binlerce izlendi

Bu süreci YouTube üzerinden yayınladığı bir videoyla izleyicilere gösteren ABD’li komedyenin bu videosu 10 günde yaklaşık 556 bin kez izlendi.





İnsanlara her türlü şeyin yaptırılabildiği ‘deepfake’ videoları, yapay zeka ve Photoshop kullanılarak oluşturuluyor.

Dünya üzerinde son zamanlarda çok popüler olan bu yöntem ile birlikte oluşturulan videoların bazılarını gerçeğinden ayırmak hayli zor. Tabii bu gerçekçilik bazen eğlenceli olabiliyorken, bazen de hukuki sorunlar açabilecek kadar ileri gidilebiliyor

Taklit ettiği ünlüler

Jim Meskimen, ilgili videoda "Pity the Poor Impressionist" adlı şiiri ‘John Malkovich, Colin Firth, George W. Bush, Ian McKellen, Ron Howard ve Robin Williams, Robert De Niro, Tommy Lee Jones, Nick Offerman, George Clooney, Dr. Phil, Nicholas Cage, Arnold Schwarzenegger, Morgan Freeman, Bryan Cranston, Christopher Walken, Anthony Hopkins, Christoph Waltz, Joe Pesci, Jack Nicholson, George W. Bush, Ian McKellen, Ron Howard ve Robin Williams’ olarak okuyor.

Kötüye kullanılabiliyor

Deepfake sadece görüntüye etki eden bir teknoloji olduğu için şiiri seslendiren isim yine ABD’li komedyenin kendisi. Sahte yüzler SHAM00K yardımıyla oluşturuluyor.

Giderek daha karmaşık hale gelen ‘deepfake’ videoları, Amerikan Hükümeti tarafından da inceleme altında tutuluyor.

Sosyal medya mecralarında da sık sık paylaşılan bu videolar yayınlandığı Facebook, Twitter gibi platformları da hukuki açıdan zor duruma düşürüyor.

Deepfake teknolojisi her zaman bu kadar masum değil. Geçtiğimiz yıl birçok politikacı, film yıldızı ve şarkıcının deepfake pornoları çıkmıştı.

Ultrarealistik bir görünüme sahip bu videolar ünlü insanların yüzlerinin yetişkin film görüntülerinin üstüne eklenmesiyle oluşturuluyor.