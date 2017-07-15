PLAJ AKSESUARLARINDA DA GEÇERLİ

, 15-16 Temmuz 2017 tarihlerindelar koleksiyonu için düzenlediği özel kampanyada müşterilerine festival coşkusu yaşatıyor.Tüm aksesuar ürünlerinde geçerli olan Aksesuar Festivali'nde en trendy tasarımlar, yaz şıklığını kusursuzlaştırmak isteyenlere 3 al 2 öde kampanyasıyla sunuluyor.DeFacto aksesuar koleksiyonunda yaz aylarına damgasına vuran tüylü terliklerden kurdele bağcıklı ayakkabılara, kullanımı rahat portföy çantalardan makyaj fırçalarına kadar çok sayıda ürün yer alıyor.Plaj aksesuarlarında da geçerli kampanya, hafta sonu boyunca tüm DeFacto mağazalarında modaseverleri bekliyor.