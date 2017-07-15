DeFacto'dan aksesuarlarda yaz kampanyası
DeFacto, 15-16 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek 'Aksesuar Festivali'yle yazın coşkusunu artırıyor. DeFacto, iki gün boyunca aksesuar ürünlerinde 3 al 2 öde kampanyası düzenleyecek
DeFacto, 15-16 Temmuz 2017 tarihlerinde aksesuarlar koleksiyonu için düzenlediği özel kampanyada müşterilerine festival coşkusu yaşatıyor.
Tüm aksesuar ürünlerinde geçerli olan Aksesuar Festivali'nde en trendy tasarımlar, yaz şıklığını kusursuzlaştırmak isteyenlere 3 al 2 öde kampanyasıyla sunuluyor.
Plaj aksesuarlarında da geçerli kampanya, hafta sonu boyunca tüm DeFacto mağazalarında modaseverleri bekliyor.
Tüm aksesuar ürünlerinde geçerli olan Aksesuar Festivali'nde en trendy tasarımlar, yaz şıklığını kusursuzlaştırmak isteyenlere 3 al 2 öde kampanyasıyla sunuluyor.
PLAJ AKSESUARLARINDA DA GEÇERLİDeFacto aksesuar koleksiyonunda yaz aylarına damgasına vuran tüylü terliklerden kurdele bağcıklı ayakkabılara, kullanımı rahat portföy çantalardan makyaj fırçalarına kadar çok sayıda ürün yer alıyor.
Plaj aksesuarlarında da geçerli kampanya, hafta sonu boyunca tüm DeFacto mağazalarında modaseverleri bekliyor.