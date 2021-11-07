Türkiye Define merakı canından ediyordu! AFAD böyle kurtardı

Define merakı canından ediyordu! AFAD böyle kurtardı

Türkiye

Define merakı canından ediyordu! AFAD böyle kurtardı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaçak define ararken kazdığı kuyuda mahsur kalan K.Ş., AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

07 Kasım 2021, Pazar 22:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 16.00 sıralarında Reşadiye ilçesine bağlı Büşürüm köyü yakınlarında meydana geldi. K.Ş.ve arkadaşı A.Y., iddiaya göre define bulmak için bölgede bulunan bir mağaranın girişini kazmaya başladı.

Yaklaşık 20 metre kazı yapan iki arkadaştan K.Ş. kuyudan çıkamadı. Bir süre sonra arkadaşı K.Ş.'den ses alamayan A.Y. durumu jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri K.Ş.'yi halat yardımıyla bulunduğu kuyudan çıkardı. 

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan K.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Reşadiye Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen K.Ş. ve A.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Fatih YILMAZ/TOKAT(DHA)

İlgili Haberler
Vicdansızlığın böylesi! Çalamayınca kafesi ateşe verdi


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
İstanbul'da çok güzel şeyler oluyor
Şirin Sever
Rauf Tamer
Pazar notları
Rauf Tamer
Erkut Can
İstanbul Sözleşmesi yaşatacak ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
Hakan Çelik
“Bir gecede marka oluşturabilirsiniz”
Hakan Çelik
Murat Çelik
Karantina günlükleri - 2
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefet ve tencere…
Oral Çalışlar
Banu Şen
İzmir’in kalbi: Konak
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Vicdansızlığın böylesi! Çalamayınca kafesi ateşe verdi