Defne Samyeli: O şarkılar gönderme değil

Defne Samyeli “Sahne programınızda ‘Giden Gitsin Sen Şarkılar Söyle’ parçasını seslendirirken duygulandınız. Bu, eski aşkınız Cem Yılmaz’a gönderme mi?” sorusuna şu cevabı verdi: “40 şarkı okuyorum, sözlerine bakarsanız hepsi gönderme olabilir. Asla böyle bir şey yok.”

Aslıhan Doğan Turan: Siz beni 6'ncı aydan sonra görün

İkinci oğullarına 4.5 aylık hamile olan Aslıhan Doğan Turan “Sadece bir kilo aldım. Beni 6’ncı aydan sonra görün. Karnım o zaman büyüyor” dedi.

Oğulcan ve Ezgi Eyüboğlu el ele

Oğulcan Engin yeni sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile ilk kez el ele poz verdi.

Çifte kumrular

Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı çifte kumrular gibiydi.

Ali KESER/ POSTA



