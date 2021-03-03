Magazin Defne Samyeli: Sistematik şekilde baskıya maruz kaldım

Defne Samyeli: Sistematik şekilde baskıya maruz kaldım

Magazin

Defne Samyeli: Sistematik şekilde baskıya maruz kaldım

Yusuf Araz’a 2 yıllık kira borcunu ödemediği iddiasıyla Defne Samyeli’nin oturduğu evden tahliyesine karar verilmişti. Borcunu ödeyerek tahliyesini erteleten Samyeli, mahkemeye ev sahibinden korunma talebiyle başvurdu.

03 Mart 2021, Çarşamba 09:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İş insanı Yusuf Araz, Kemerburgaz’daki evinde oturan kiracısı Defne Samyeli’nin 2019 Mart ayından itibaren kirasını ödemediği iddiasıyla haciz işlemleri başlatmıştı.

Araz, Samyeli’ye evden tahliye edilmesi için açtığı davayı da kazanmıştı. Samyeli ise kira borçlarını ödeyerek, evden tahliyesini 3 aylık süre ile erteletmişti. Öte yandan oyuncu, savcılığın takipsizlik kararına rağmen Türkiye önünde kendisini şantajcı gibi gösterdiği iddiasıyla ev sahibine açtığı tazminat davasını geçen ay kazandı.

Samyeli, son olarak da mahkemeye başvurarak korunma talebinde bulundu. Samyeli’nin avukatının dilekçesinde şu detaylar dikkat çekti:

“Yusuf Araz ile avukatı, Defne Samyeli’yi küçük düşürücü, saygınlığını ve itibarını zedeleyici demeçler vermiştir. Samyeli, bir kadın olarak sistematik bir şekilde baskıya maruz kalmıştır.”

Mahkeme, taraflar arasında aile bağının bulunmaması ve tek taraflı ısrarlı takibin olmaması gerekçesiyle Samyeli’nin bu talebini reddetti.

NE OLMUŞTU?

Defne Samyeli'nin ev sahibi Yusuf Araz, eski sunucunun kirasını ödemediğine dair iddialarda bulunmuş ve avukatı ile icra takibi başlatarak tahliye davası açmıştı.

Araz'ın davayı kazanmasının ardından Defne Samyeli, üç aylık kira tutarı olan 45 bin TL’nin içinde olduğu toplam 234 bin 671 TL'lik ödemeyi yapmış ve evden tahliyesini erteletmişti.

MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Araz'ın bunu kendisini küçük düşürmek için yaptığını öne süren Defne Samyeli de harekete geçmişti. Eski spiker, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Araz hakkında 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.

Dilekçede, Yusuf Araz'ın yaptığı açıklamanın doğruluk payı olmamakla birlikte bu hareketin Samyeli'yi zor durumda bırakmak ve kamuoyu önünde adını karalamak için kasten yapılmış olduğu açıktır ifadesi kullanılmıştı. Mahkeme Samyeli'nin manevi tazminatını kısmen kabul ederek Yusuf Araz'ın 20 bin lira ödemesi yönünde karar vermişti.

KARDEŞİNİ DE ŞİKAYET ETMİŞTİ

Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli, ablasıyla ev sahibi Yusuf Araz arasında geçen konuşmayı anlamıştı. Araz ise Sühan Bey'in yalancı şahitlik yaptığını belirtip suç duyurusunda bulunmuştu.

İlgili Haberler
Defne Samyeli yeni villa arayışındaMahkemeden Defne Samyeli'ne güzel haber!Yusuf Araz şimdi de Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli'ye dava açtı!Ev sahibi Yusuf Araz davayı kazandı! Defne Samyeli oturduğu evden çıkarılıyorDefne Samyeli: Geri adım atmam mümkün değilDefne Samyeli'ye haciz şoku: Sabahın erken saatlerinde evine gittilerDefne Samyeli'nin gençlik fotoğrafları ortaya çıktı


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
3 Mart 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Akşam 7.00'ye kadar
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Mantığımı mı yoksa kalbimi mi dinleyeyim?
Mehmet Coşkundeniz
Bekir Saçar
Sosyetik hanımlar klip oyuncusu oldu
Bekir Saçar
Suna Akyıldız
Diva kendini savundu
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
1 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Harekete geçme zamanı!
Öner Döşer
Şirin Sever
‘Malcolm ve Marie’ yılın en iyi filmi!
Şirin Sever
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Başak Dizer Tatlıtuğ
Funda Duru
Yasemin Candemir
Evlerde yaşanan büyük dönüşüm!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Sosyalleşmeyen erkekler
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Kırmızı Oda gerçek Boncuk’tan haber var!
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Büyük soru: Gain mi Exxen mi?
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Burcu Esmersoy'un yediği son beyaz ekmek ortaya çıktı