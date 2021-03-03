Defne Samyeli: Sistematik şekilde baskıya maruz kaldım

İş insanı Yusuf Araz, Kemerburgaz’daki evinde oturan kiracısı Defne Samyeli’nin 2019 Mart ayından itibaren kirasını ödemediği iddiasıyla haciz işlemleri başlatmıştı.

Araz, Samyeli’ye evden tahliye edilmesi için açtığı davayı da kazanmıştı. Samyeli ise kira borçlarını ödeyerek, evden tahliyesini 3 aylık süre ile erteletmişti. Öte yandan oyuncu, savcılığın takipsizlik kararına rağmen Türkiye önünde kendisini şantajcı gibi gösterdiği iddiasıyla ev sahibine açtığı tazminat davasını geçen ay kazandı.

Samyeli, son olarak da mahkemeye başvurarak korunma talebinde bulundu. Samyeli’nin avukatının dilekçesinde şu detaylar dikkat çekti:

“Yusuf Araz ile avukatı, Defne Samyeli’yi küçük düşürücü, saygınlığını ve itibarını zedeleyici demeçler vermiştir. Samyeli, bir kadın olarak sistematik bir şekilde baskıya maruz kalmıştır.”

Mahkeme, taraflar arasında aile bağının bulunmaması ve tek taraflı ısrarlı takibin olmaması gerekçesiyle Samyeli’nin bu talebini reddetti.

NE OLMUŞTU?

Defne Samyeli'nin ev sahibi Yusuf Araz, eski sunucunun kirasını ödemediğine dair iddialarda bulunmuş ve avukatı ile icra takibi başlatarak tahliye davası açmıştı.

Araz'ın davayı kazanmasının ardından Defne Samyeli, üç aylık kira tutarı olan 45 bin TL’nin içinde olduğu toplam 234 bin 671 TL'lik ödemeyi yapmış ve evden tahliyesini erteletmişti.

MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Araz'ın bunu kendisini küçük düşürmek için yaptığını öne süren Defne Samyeli de harekete geçmişti. Eski spiker, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Araz hakkında 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.

Dilekçede, Yusuf Araz'ın yaptığı açıklamanın doğruluk payı olmamakla birlikte bu hareketin Samyeli'yi zor durumda bırakmak ve kamuoyu önünde adını karalamak için kasten yapılmış olduğu açıktır ifadesi kullanılmıştı. Mahkeme Samyeli'nin manevi tazminatını kısmen kabul ederek Yusuf Araz'ın 20 bin lira ödemesi yönünde karar vermişti.

KARDEŞİNİ DE ŞİKAYET ETMİŞTİ

Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli, ablasıyla ev sahibi Yusuf Araz arasında geçen konuşmayı anlamıştı. Araz ise Sühan Bey'in yalancı şahitlik yaptığını belirtip suç duyurusunda bulunmuştu.



