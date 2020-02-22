Defne Samyeli, yürekleri ağza getirdi

Defne Samyeli, Cem Yılmaz sorularından kaçtı, habercilere zor anlar yaşattı!

47 yaşındaki sunucu ve şarkıcı, önceki gece Nişantaşı’nda bulunan bir mekanda 3 saat boyunca sahne aldı.

Mekan çıkışı ayrıldığı sevgilisi Cem Yılmaz ile ilgili sorularla karşılaşan Defne Samyeli, geri geri gitmek isterken panik halinde gaza basınca bir kameramanın ayağını ezdi.

Kardeşi Sühan Samyeli ve muhabirlerin uyarısı ile hemen geriye giden ünlü isim, ne yapacağını şaşırdı.

Arabada yan koltukta bulunan kardeşinden ayağını ezdiği kameramanla ilgilenmesini isteyen Samyeli, "İyiyim" cevabıyla rahat bir nefes aldı.

"Çok özür dilerim"

Ünlü sunucu, “Çok özür dilerim, bu şekilde olunca problem oluyor. Bir sorun varsa hemen hastaneye gidelim” dedi.



