Defne Samyeli kızının yeni yaşını Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı. Defne Samyeli, fotoğrafın altına şu notu düştü:

'Çok şahane yılların olsun, ve hep birlikte olalım'

"Benim canım kızım, iyi ki doğmuşsun... Yıllar ne çabuk geçmiş, inanamıyorum... Bebeğim, eğlencede ve dertlerde en yakın arkadaşım, birtanem.. Çok şahane yılların olsun, ve hep birlikte olalım." Deren Talu ise annesine "Annem seni çok seviyorum" sözleriyle karşılık verdi.





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