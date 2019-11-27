Defne Samyeli'yi kızdıran soru

Defne Samyeli, kontrol amacıyla gittiği hastaneden çıkarken görüntülendi. Çıkışta gazetecilerin sorduğu bir soru Defne Samyeli'yi kızdırdı.

27 Kasım 2019, Çarşamba 10:05 Son Güncelleme:
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Defne Samyeli'yi kızdıran soru

Cem Yılmaz’dan ayrıldıktan sonra adı Sadettin Saran’la anılmaya başlayan Defne Samyeli, aşk dedikodularıyla ilgili sorulara sinirlendi.

Çok sinirlendi

Defne Samyeli önceki gün Acıbadem Fulya Hastanesi’ndeydi. Kapıda bekleyen muhabirlerin uzaklaştırılması için hastane yönetimine şikayette bulunan Defne Samyeli, daha sonra içeriden hızla çıkarak aracına yöneldi.

Aracına binerek hızla uzaklaştı

Sadettin Saran’la ilgili sorular, sunucuyu daha da sinirlendirdi. Hiçbir soruya yanıt vermeyen Defne Samyeli, aracına binerek hızla uzaklaştı. (Hürriyet)


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