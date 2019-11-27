Defne Samyeli'yi kızdıran soru
Defne Samyeli, kontrol amacıyla gittiği hastaneden çıkarken görüntülendi. Çıkışta gazetecilerin sorduğu bir soru Defne Samyeli'yi kızdırdı.
Cem Yılmaz’dan ayrıldıktan sonra adı Sadettin Saran’la anılmaya başlayan Defne Samyeli, aşk dedikodularıyla ilgili sorulara sinirlendi.
Çok sinirlendi
Defne Samyeli önceki gün Acıbadem Fulya Hastanesi’ndeydi. Kapıda bekleyen muhabirlerin uzaklaştırılması için hastane yönetimine şikayette bulunan Defne Samyeli, daha sonra içeriden hızla çıkarak aracına yöneldi.
Aracına binerek hızla uzaklaştı
Sadettin Saran’la ilgili sorular, sunucuyu daha da sinirlendirdi. Hiçbir soruya yanıt vermeyen Defne Samyeli, aracına binerek hızla uzaklaştı. (Hürriyet)
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