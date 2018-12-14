Hadi bilgi yarışması 14 Aralık akşam ipucu sorusunu geçti. Sorulardan bir tanesi futbolla ilgili ve şöyle: "Ofsayt anlaşılması en zor ve en çok tartışılan futbol terimlerinden biridir. Bugünkü ipucumuz ise az bilinen diğer futbol terimlerinden geliyor Degajman, plonjon ve kontrpiye, hangi mevkide oynayan futbol oyuncusunun hareketlerini anlatmak için kullanılır? Bilen var mı?"

CEVAP: KALECİ

Kaleci, futbolda, takım savunmasının en arkasında duran ve birincil görevi topun kaleye girmesini önlemek olan oyuncudur. Kendi takımının ceza sahası içinde olmak kaydıyla, topa elle dokunması kurallara uygun olan tek oyuncudur. Eğer kaleci sakatlanırsa, oyun durur ve tedavisi saha içinde yapılır.

Kaleciler, çoğunlukla GK kısaltması ile (İngilizce'de kaleci: goalkeeper) belirtilirler. Türkçe kısaltması KL'dir. Forma numaraları, genellikle 1'dir.