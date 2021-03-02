Değişim öncüleri, ‘geleceğe etki’yi tartışacak!

imece summit’te katılımcılar; yeni ekonomi modelleri ve şirketlerden iklim krizine, yeni üretim şekillerine, etki odaklı girişimlerden değişimin öncüsü ve tetikleyicisi liderler ve topluluklara kadar uzanan birbiriyle bağlantılı birçok mesele ve sistemi bütüncül şekilde değerlendirebilme imkanı bulacak.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 2030’u işaret ederken ve daha iyi bir toplum ve gezegeni desteklemek adına ortaya çıkan fırsat alanlarını değerlendirmek için zaman giderek daralırken bu konudaki kolektif çabalar da gelişmeye devam ediyor. Uzun bir süredir, düşünce sistematiğini ve faaliyetlerini bu alana odaklayan, ortak aklı çalıştırarak, ölçülebilir fayda yaratan veya buna ilham veren işleri tetikleyen sosyal inovasyon platformu imece bu konuda öncü bir projeye daha imza atıyor ve 18-19 Mart’ta Zorlu Holding’in ev sahipliğinde ‘imece summit Geleceğe Etki Zirvesi’ni düzenliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TOPLUM VE GEZEGEN İÇİN KOLEKTİF ÇABA

Sürdürülebilir bir toplum ve gezegen için meselelere karşı bütünsel çözümler ve sistemler tasarlayan ve meselelerin kolektif bir çabayla ele alınması gerektiğine inanan imece’nin düzenleyeceği ‘imece summit’ ile; çevresel, ekonomik ya da sosyal meselelere etki odaklı yanıtlar bulunmaya çalışılacak.

Program detaylarına ve kayıt bilgilerine summit.imece.com adresinden ulaşabilirsiniz.



