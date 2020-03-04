Dehşet iddia: Timothy Hutton, Johnston’a tecavüz etti

1980 yapımı ‘Ordinary People’ ile ‘En İyi Yardımcı Aktör Oscarı’nı kazanan Timothy Hutton’ın 1983’te o dönem 14 yaşında olan Lauren Sera Johnston’a tecavüz ettiği öne sürüldü. Olaydan 37 yıl sonra açıklama yapan Lauren Sera Johnston (50) “Kimsenin bana inanmayacağını düşünüyordum. Ama ‘Me Too’ bana cesaret verdi” dedi.

Aktörün avukatı iddiaları yalanladı

Fakat Timothy Hutton’un Lauren Sera Johnston’a 2017’de 135 bin dolar teklif ettiği, kadının kabul etmediği ortaya çıktı. Amerikan Fox TV kanalı, aktörün rol aldığı ‘Almost Family’ adlı diziyi yayından kaldırdı.