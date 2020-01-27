Dell Alienware AW2518H 240Hz G-Sync monitör inceleme

Onur Binay/posta.com.tr

Alienware AW2518H, tanınmış PC oyun markasının ilk oyun monitörü ve kendinizi Alienware'in Area 51 Threadripper Edition gibi etkileyici oyun bilgisayarlarından biriyle donattıysanız, ideal bir eş.

Diğer Alienware ürünlerinde olduğu gibi, Alienware AW2518H, etkileyici yapı kalitesi ve oyuncu merkezli özelliklerini, seçici oyunculara hitap edecek çekici bir tasarımla birleştirmiş.

240Hz yenileme hızı, Nvidia G-Sync veya AMD Free-Sync teknolojisi desteği ve düşük 1 ms yanıt süresi ile AW2518H, oyuncuların bir ekranda aradıkları çoğu şeyi sunmaya da hazır.

Bununla birlikte, bu pahalı bir monitör. Bir monitörde aradığınız en önemli şey hız ve yanıt verebilirlik ise, Alienware AW2518H tarafından iyi bir şekilde servis edilebilir.

TASARIM

Alienware AW2518H'yi kutusundan çıkartıp kurduktan hemen sonra sizi yakalayan şey, ne kadar iyi göründüğü. Alienware'in diğer ürünlerinden tasarım ipuçlarını alan siyah ve gümüş ağırlıklı tasarıma sahip.

Diğer oyun monitörleriyle karşılaştırıldığında AW2518H oldukça sade görünüyor, ancak boynun ve standın keskin açıları bunun normal bir ofis monitörü olmadığını açıkça ortaya koyuyor.

Ekranın arkasında, Alienware logosuyla birlikte üç adet LED ışık hattı yer alıyor. Diğer Alienware ürünlerinizle veya uyumlu oyunlarla senkronize edebileceğiniz AlienFX teknolojisini kullanarak çeşitli renkleri gösterecek şekilde yapılandırabilirsiniz. 20 ana ton arasından seçim yapabilir veya otomatik olarak değişmesini sağlayabilirsiniz. Sadece LED aydınlatma ile donatılmış bir bilgisayar kasasını tamamlamak için bu iyi bir şey.

Bu ciddi ve profesyonel oyuncular için fazla ilgi çekmeyecek, ancak Alienware burada pahalı oyun donanımlarıyla biraz yetenekli olan oyunculara taviz veriyor.

BenQ Zowie XL2540, çok daha basit bir tasarıma sahip. Bu tasarım bazı insanlara uygun gelse de diğerleri sıkıcı bulabiliyor. Alienware AW2518H ise işlevsel tasarım ve yetenek arasında iyi bir denge kuruyor.

Ekranın yanlarındaki ve üstündeki çerçeveler (5mm) etkileyici derecede ince, bu da monitörün neredeyse tüm önünün ekran tarafından işgal edildiği anlamına geliyor. Ayrıca, görüntüyü kesintiye uğratan kalın çerçeveler olmadığından çoklu monitör kurulumları için de ideal. Monitörleri her iki tarafa rahatlıkla yerleştirebilirsiniz.

Her zamanki gibi, alt çerçeve (14mm) diğerlerinden biraz daha kalın ve basit ama etkili bir yazı tipinde 'Alienware' kelimesini barındırıyor. Ekranın sağ alt köşesinde, çerçevenin altında altı menü düğmesi yer alıyor.

Bu yerleşim monitörlerde yaygın olsa da, bazen ekran menülerini kullanmayı zorlaştırabiliyor. Neyse ki, burada ilgili düğmeler açıkça etiketlenmiş. Bu da düğmeleri kullanarak gezinmeyi kolaylaştırıyor.

Çeşitli bağlantı noktaları monitörün alt tarafı boyunca gizlenmiş. Bunlar arasında güç konektörü, DisplayPort, kulaklık jakı, USB 3.0, HDMI 1.4 ve USB 3.0 yukarı akım kablosu (monitörü bilgisayarınıza bağlamak için) yer alıyor.

Alienware AW2518H'nin en çarpıcı özelliklerinden biri de, birkaç şık özelliğe sahip açılı metal standı. Standın dik kısmı, kablonun sorunsuz geçmesine izin vermek için içi boş. Ayrıca ekranı beğeninize göre eğebilir, döndürebilir veya dik konuma getirebilirsiniz. VESA uyumlu var mı derseniz o da size sunulanlar arasında.

Genel olarak, Alienware 25 AW2518H, bazı oyun monitörleri gibi çok cafcaflı olmadan masa üzerinde harika görünen bir monitör.

VERİM VE PERFORMANS

Alienware’ın kurulumu oldukça kolay, bunun için hiçbir ekstra alet gerekmiyor. 1080p TN ekran başlangıçta daha yüksek çözünürlüklü daha büyük monitörler kadar etkileyici olmasa da, AW2518H'nin mükemmel görüntü kalitesi sağladığı açık.

Alienware AW2518H, 1920 x 1080 çözünürlüğe, doğal 240Hz yenileme hızına, 1ms yanıt süresine ve 1000: 1 kontrast oranına sahip 24,5 inç TN panel ile geliyor. Kullanılan panel, Asus PG258Q ve AOC AG251FZ'de, çözünürlük ve panel teknolojisindeki handikaplara rağmen mükemmel performans derecelerine sahip olan AU Optronics ile aynı modül. Bu tür ekranlar, e-sport başlıklı hızlı, tempolu oyunlar için daha iyi.

Siyah ve beyaz seviyeleri 1000: 1 kontrast oranı sayesinde mükemmel, renkler ise canlı ve doğru. Görüş açıları TN paneller için biraz sıkıntılı olduğundan, monitör farklı perspektiflerden görüntülendiğinde renk ve canlılık solması görülebilir.

PlayerUnknown's Battlegrounds testlerim sırasında, monitör yüksek yenileme hızı (Nvidia GPU ile eşleştirilmiş G-Sync modelini test ettim) ve düşük giriş gecikmesi gerçekten parladı.

İnanılmaz derecede duyarlı bir oyun deneyimi sunuyor ve size rekabette avantaj sağlayabilir. Ekran yırtılması yoktu ve genel olarak Alienware bu konuda harika bir iş çıkardı.

Alienware AW2518H'yi Destiny 2 ile test ettikten sonra, algılanan kontrast ve gölge detayında bazı gelişmeler olduğunu fark ettim. Daha karanlık sahnelerde görünürlük kaybını önlemek için ,% 30 ila % 60 parlaklık aralığında tatlı bir yer bulmaya çalışabilirsiniz. Bu cihaz % 100'de yaklaşık 420cd / m2 kapasiteye sahip olduğundan, kullanıcıların arka aydınlatma ile oynayacakları çok yer var.

Oyunlar ve filmler de bu canlı ekranda harika görünüyor. Bu nedenle daha yüksek kare hızları için görüntü kalitesinden ödün vermiyorsunuz. Ancak, daha yüksek çözünürlüklere alışkınsanız 1080p'ye düşme size iyi gelmeyebilir. Grafiksel uygunluğa değer veren biriyseniz, 1440p veya 4K monitör kullanmaya devam edebilirsiniz.

Grafik kartı teknolojisindeki gelişmeler sayesinde, daha yüksek çözünürlükler almak istiyorsanız, kare hızlarından çok fazla ödün vermek zorunda kalmazsınız. Ancak monitörün tepki süresi sizi etkileyebilir.

SONUCA BAĞLIYORUM

Alienware AW2518H, şirketin güçlü yönlerini öne çıkaran oldukça iyi bir oyun monitörü. Onunla oyun oynarken deneyiminizi geliştirmenin yanında tasarım anlamında da çık bir monitöre sahip oluyorsunuz.

Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi, hızlı reflekslerin gerekli olduğu çevrimiçi oyunlarda epey işe yarıyor. Alienware AW2518H'de oynanan oyunlar, ekran yırtılması olmadan akıcı bir şekilde ilerliyor.

Alienware AW2518H'nin mütevazı boyutu ve ağırlığı, bunun güvenilir oyun ekranlarını da yanlarında götürmek isteyen e-spor oyuncuları için de uygun bir monitör yapıyor.

Bunun gibi ekranları üst düzey bir spor otomobille karşılaştırmak kolay. Bir Ferrari veya Lamborghini satın aldığınızda, hız adına bazı tavizleri kabul ediyorsunuz. Lexus kadar rahat olmayacak, üç arkadaşınızı ve bagajlarını lüks içinde taşımayacak. AW2518H ve kardeşleri bu egzotik otomobil gibi. Daha yüksek çözünürlüklü ve daha yüksek kaliteli IPS veya VA panellerine sahip çok iyi monitörler olduğunda neden herkes TN ve FHD satın alıyor? Bir kez oyun oynadığınızda, bu cevap netleşiyor.

Bununla birlikte sizi göz kamaştırıcı çözünürlükler ve daha büyük görüntülerle tamamen kapatacak bir monitör arıyorsanız, farklı markaların monitörlerine de bakabilirsiniz.

Alienware AW2518H’ye yaklaşık 4300 TL’ye sahip olabilirsiniz.





ARTILARI

Harika tasarım

Hızlı tepki süreleri

Yüksek yenileme hızı

G-Sync ve AMD Free Sync sürümleriyle geliyor





EKSİLERİ

Pahalı

Harika görüş açıları yok

Sadece 1080p





Alienware AW2518H Teknik Özellikleri

Ekran Boyutu: 25 inç

Çözünürlük: 1920 x 1080 FHD

En Boy Oranı: 16: 9

Panel Teknolojisi: Twisted Nematic (TN)

Yenileme Hızı: 240Hz

Tepki Süresi: 1ms

Kontrast Oranı: 1000: 1 (Statik)

Parlaklık: 400 cd / m²

Dahili Hoparlörler : Yok

VESA Uyumluluğu: Evet

Bağlantı: DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 1.4 x 1, USB 3.0 x 4, 3.5mm Kulaklık Jakı