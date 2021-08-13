İlk olarak Hndistan’da ortaya çıkan delta varyantı kısa sürede pek çok ülkede görüldü. Türkiye’de de ilk olarak geçtiğimiz aylarda görülen varyant, hızla yayılmaya devam ediyor. Delta varyantının belirtileri ise koronavirüs belirtilerinden farklılık gösteriyor. Bu nedenle uzmanlar, ifade edilen belirtilerin görülmesi halinde covid testi yaptırılması gerektiği konusunda uyarıyor…

DELTA VARYANTI NEDİR?

Delta varyantı koronavirüsün mutasyona uğramış bir çeşidi olarak biliniyor. İlk olarak Hindistan’da görülen Delta varyantı sonrasında İngiltere’de görüldü ve sonrasında da Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesine yayıldı.





DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yapılan çalışmalar delta varyantı belirtilerinin diğer varyantlardan farklılık gösterdiğini ortaya çıkardı. Bu na göre delta varyantında en sık görülen belirtiler,

Baş ağrısı,

Burun akıntısı

Boğaz ağrısı olarak listelendi.

Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor.

Orijinal Covid-19 hastalığının ana belirtileri ise

Yüksek ateş,

Yeni ve sürekli öksürük,

Tat ve/veya koku kaybı olarak biliniyor.

DELTA VARYANTI DAHA BULAŞICI

Delta varyantı hakkında uyarılarda bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, Delta varyantının daha fazla bulaşıcı olduğunu ifade etti.

Delta varyantının, çok daha uzak mesafeden çok daha az sayıda virüs ve çok daha kısa sürede kolayca bulaşabildiğini aktaran Prof. Dr. Aydın, “Oluşturduğu hastalık da üst solunum yolu enfeksiyonuna benzer gribal semptomlar veriyor ve insanlar ‘dondurma yedim, terledim’ gibi bahanelerle sağlık kurumuna başvurmuyor ve o sırada yaymaya devam ediyorlar. Yaptığımız testlerin sonucunda, gün gün değişmekle birlikte yüzde 85 civarında Delta varyantının varlığı gösterilmiş durumda. Bu varyantın böyle kolay bulaşıyor ve hakimiyetini artırıyor olması bizi ürkütüyor” şeklinde konuştu.

AŞILAR DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİLİ Mİ?

BionTech CEO'su ve aşıyı yaratan ekibin başında yer alan Prof. Dr. Uğur Şahin, "BioNTech-Pfizer tarafından geliştirilen birinci nesil Kovid-19 aşısı Delta da dahil olmak üzere hali hazırda dolaşımda olan varyantların hepsine karşı etkili. Bu sebepten dolayı aşımızda şu an için herhangi bir uyarlama çalışması yapmayı düşünmüyoruz." dedi.

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.