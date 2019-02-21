Alişan, Demet Akalın'a ''Sen şeytansın. Allah ıslah etsin. Sakın bir daha karşıma çıkma'' diye tweet atmıştı.

Demet Akalın da ''Gördüğüm yerde yüzüne tüküreceğim'' karşılığını vermişti.

"YAVRUSUYLA KARISINA MUTLULUKLAR DİLİYORUM"

Devreye Demet Akalın'ın 2012'de evlendiği Okan Kurt girince olay daha da büyümüştü.

Demet Akalın, "'Acıyor, acıyor' diye tweet attığı günü biz de unutmadık. Kral TV müzik ödüllerinde ben 'en iyi kadın popçu' ödülünü alamayınca atılmıştı. Aramızdaki kavga asla hortlamaz. Sadece hatırlatmak istedim. Yavrusuyla, karısıyla mutluluklar diliyorum ona..." demişti

Mesajının sonuna çiçek ve kalp emojileri ekleyen Demet Akalın Alişan'a ilk zeytin dalını uzatmıştı.

VİDEOSUNU BEĞENDİ

Buse Varol ve Alişan’ın oğlu Burak’ın doğum videosu yayınlandı. Demet Akalın'ın bu videoyu beğenmesi "İkinci zeytin dalını uzattı" yorumlarına neden oldu.

Demet Akalın'ın, Alişan'a, "Hayırlı olsun"a gidip gitmeyeceği merak konusu oldu.

İŞTE BURAK'IN DOĞUM VİDEOSU...