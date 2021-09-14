Demet Akalın anlattı: Böyle mi evlilik teklif ediyorsun!
Gelinim Mutfakta programını sunan Demet Akalın, gelinlere sorduğu bir soru sonrası Okan Kurt'un kendisine yaptığı evlilik teklifinin ayrıntılarını anlattı.
14 Eylül 2021, Salı 15:40 Son Güncelleme:
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"Bir kez Okan ile ayrıldık, bir gece ayrı kaldık.. Ben hemen kendimi dışarı attım...En az 5 dükkan gezmişimdir. Sabaha karşı eve geldim, yattım uyudum. Gezmişim sabaha kadar, müzikten başım çatlıyor. Bir baktım bu sabah kapıya geldi. Kapıyı yarım açtım "Ne var be" dedim. Okan "Açsana kapıyı bir şey söyleyeceğim" dedi. Ben de "Dışarıdan söyle" deyince "İlk kez duyacağın bir şey" dedi. Aldım içeri koltuğun ucuna oturttum. Elde ne çiçek ne de yüzük; bana bakıp "Evlenelim mi?" dedi. "Böyle mi teklif ediyorsun?" dedim. Neyse bu işe gitti.. Yol 45 dakika sürüyor. Ben o sıra gelinlik baktım, mekan ayarladım... Sosyal medyaya da şunu yazdım: Cuma cuma evlilik teklifi almak ne bileyim ben..."
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