Demet Akalın: Berkay karısını sustursun

Mesajları gösterdi

Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin, Demet Akalın’ın doğum hediyesi olarak verdiği pahalı saati satmak isteyince olay çıkmıştı. Taraflar sosyal medyada kavgaya tutuşmuştu.

Önceki akşam Vadi Açıkhava’da Mehmetçik Vakfı yararına konser veren Berkay “Bu Demet’in huyudur. 50 kere küsmüşüzdür. Verilen hediyenin arkasından koşmamak lazım” dedi.

Saati değiştirmek için Demet Akalın’dan izin istediği ve onay aldığı cep telefon mesajlarını da muhabirlere gösterdi. “Demet, karımı bu işlerin içine çekemez. Konuşmamızı hatırlamıyor. Bu konu beni şişirdi” diye konuştu.

Vezir-rezil benzetmesi

Saat krizi burada bitmedi. Demet Akalın bu kez de şunları söyledi: “Mevzu uzadı. Artık deliriyorum. Saatçiye gitmiş, beni oradan ‘Bana parayı vermiyorlar’ diye küfür kıyamet arıyor.

Ben de mağazaya yalvarıp ‘Parasını verin’ dedim. Görgüsüz olabilirim ama başkasının parasıyla görgüsüzlük yapanı ilk kez görüyorum. Hem ‘Demet’in huyudur’ ne demek? İki sene önceki doğum günümde Caner Erkin’in üstüne atlamaya kalktı, rezil oldum. Hem saat aldık hem de üstüne terbiyesiz, görgüsüz, rezil olduk.

Berkay karısını sustursun. Bir kadın, adamı vezir de eder rezil de.”

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