Amerikalı yıldız Beyonce’nin Adidas için tasarladığı kıyafetleri sahnede ilk Hadise giymişti. Şimdi de Demet Akalın markanın tulumuyla poz verdi. Bu kare sosyal medyada hızla yayıldı. Demet Akalın’ın hayranları “Ne Beyonce ne Hadise, en çok Demet ablamıza yakışmış” yorumunu yaptı. Tulumu beğenmeyenler ise "Biri Super Mario, biri de tesisatçı gibi" yorumunda bulundu.

Demet Akalın'ın giydiği tulumun değeri 500 bin TL.

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson, Oscar partisinde Oscar de la Renta imzalı bir elbise giymişti. Demet Akalın da önceki akşam sahneye aynı elbiseyle çıktı. Demet’in kıyafetini ise Gülşah Saraçoğlu dikmişti.

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