Geçtiğimiz günlerde salgın nedeniyle konserleri iptal olduğu için ekonomik zorluk yaşadığı söylenen Demet Akalın'ın Boğaz'da 'Hira Han' adında bir restoran açtığı ileri sürüldü. Kısa sürede gündem olan Akalın, konu hakkında ilk kez konuştu.

'Benim değil kardeşimin'

Demet Akalın, önceki gün kızı Hira ve eski eşi Okan Kurt ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Maddi zorluk çektiğini söylemesinin ardından restoran açmasıyla tepki çeken Akalın, ısrarlı sorular üzerine "O restoran benim değil arkadaşlar. Okan'ın ailesine ait" dedi. Okan Kurt ise "Restoran bizim değil arkadaşlar. Kız kardeşim açtı orayı. Dilan Kurt'a ait" şeklinde konuştu.







