Demet Akalın geceye damga vurdu
Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın düğününe Demet Akalın Okan Kurt çifti damgasını vurdu
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile sevgilisi Gökhan Çıra, dünya evine girdi.
İstanbul'da lüks bir otelde düzenlenen ve çok sayıda davetlinin katıldığı düğüne Demet Akalın da vardı. Demet Akalın ayrıca çiftin nikah şahitliğini de yaptı.
Düğüne Demet Akalın damgası
Düğüne eşi Okan Kurt ve kızıyla katılan Demet Şener zarafetiyle göz kamaştırdı. Demet Akalın'ın kıyafeti kadar makyajı da çok beğenildi.
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