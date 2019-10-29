Demet Akalın geceye damga vurdu

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın düğününe Demet Akalın Okan Kurt çifti damgasını vurdu

29 Ekim 2019, Salı 01:53
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Demet Akalın geceye damga vurdu

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile sevgilisi Gökhan Çıra, dünya evine girdi. 

İstanbul'da lüks bir otelde düzenlenen ve çok sayıda davetlinin katıldığı düğüne Demet Akalın da vardı. Demet Akalın ayrıca çiftin nikah şahitliğini de yaptı.

Düğüne Demet Akalın damgası

Düğüne eşi Okan Kurt ve kızıyla katılan Demet Şener zarafetiyle göz kamaştırdı. Demet Akalın'ın kıyafeti kadar makyajı da çok beğenildi.


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