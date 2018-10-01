Seren Serengil’i sosyal medya hesabından takipten çıkaran Demet Akalın, Instastory’de şu mesajı yayınladı:

'VALLAHİ KOMİKSİNİZ!'

“Ayın 11’ine kadar günde 1500 kere ara... İki haftadır ne ses ne soluk. Vallahi komiksiniz. Bye! (hoşça kal)”

GÜLŞEN ARADI DEMET YUMUŞADI

Demet Akalın, Gülşen’e de aynı nedenden kızmıştı ancak geçen hafta popçudan gelen telefonla yumuşadı.

NE OLMUŞTU?

Geçen günlerde Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin yaşadığı Beykoz'daki villada haciz işlemi yapıldı. Daha önce 'Gerekirse borcu birlikte öderiz' açıklamasını yapan Demet Akalın son dakika gelişmelerinden sonra ayrılık kararı aldı.

İddiaya göre Demet Akalın, kızı Hira'nın 'Köpeğimi de alacaklar mı anne?' sorusundan sonra avukatına boşanma talimatı verdi ve 6 yıllık evlilik sona erdi.

'ARTIK EVDE BİR ÇÖPÜ BİLE YOK'

Demet Akalın daha sonra hacze giden eşyalarını geri aldı. Bir açıklama yaparak ''Artık Okan'ın bir çöpü bile yok bu evde'' dedi.

KIZIYLA İLGİLİ BİLGİLERİ DADISINDAN ALIYOR

Okan Kurt da boşanma sonrası Demet Akalın'ı sosyal medyada takipten çıkardı. Demet Akalın’ın “Kızımız Hira’yla ilgili bilgileri benden değil dadısından alıyor, ben onunla telefonda bile konuşmuyorum” dediği Okan Kurt, Demet Akalın'ı hayatından çıkarmış gibi görünüyor.