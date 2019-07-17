Demet Akalın: Güzel Özlem, canım kardeşim Berkay...

Popçu Berkay Şahin, 30 Ağustos 2016’da Özlem Ada ile evlenmiş, 31 Temmuz 2017’de de kızı Arya’yı kucağına almıştı. Şarkıcı dün ikinci kez baba oldu.

Berkay, eşi Özlem Ada Şahin’i doğumda yalnız bırakmadı. Çift bebeklerine Zeynep Mira adını verdi.

Özlem Ada Şahin’in hastaneden ilk fotoğrafını Demet Akalın paylaştı.

İşte o paylaşım:

"Güzel Özlem, canım kardeşim Berkay. Prensesiniz size daha da şans getirsin. Allah kabul etsin Kuran-ı Kerim’ini okuttum, sağlıkla mutlulukla büyütün. Maşallahtan başka bir şey yazılmasın, 40'ımız çıkana kadar kayısı dudaklardan mahrum..."