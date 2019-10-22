Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e doğum hediyesi olarak aldığı saati değiştirmek isteyince taraflar birbirine girmiş günlerce dündemden düşmemişti. Taraflar sosyal medyada kavgaya tutuşmuştu.

İşte sosyal medya kavgası

■ Demet Akalın: “Özlem seninle hiç konuşmadık ki, kapat gitsin.”

■ Özlem Ada Şahin: “Berkay ile telefonda konuştunuz. Ben de yanındaydım. Sana ‘Değiştirebilir miyiz?’ diye sorduk. Sen de ‘Tabii ki’ deyip izin verdin”

■ Demet Akalın: “Bunamadım! Hani sen gençsin ya! Seni tanıdığım yıldan beri erkek modeli takıyorsun. Ama eşeklik bende! Senin için gülümseme ikonuyla geçilecek konu. Bende değil. Hem saat alıp, hem yalancı olduk. Bir daha kimseye zıkkımın kökünü alırsam.”

■ Özlem Ada Şahin: “Hediye alınan bir şeyi değiştirmek istemek suç olmasa gerek. Üstelik sana sorduk. Abla diyorum, saygımda kusur etmiyorum. Uzatmayalım. Saati 3 ay önce saatçide bıraktık. Almadık bile! Kimsenin bir şeyine ihtiyacımız yok.”

"Bir kadın adamı vezir de eder rezil de!”

Etiler Sahne İstanbul’da konser veren Demet Akalın gecede basın mensuplarıyla da bir araya gelmiş, saat polemiğiyle ilgili sorular üzerine sert konuştu.

Demet Akalın, konuyla ilgili sosyal medyada açıklama yapan Özlem Ada Şahin’e ateş püskürdü:

“Beni konuşturmayın. Berkay hanımını sustursun. Bir kadın adamı vezir de eder rezil de!”

"Rezil değil vezir oldum"

Akalın'ın açıklamaları hakkında 2. Sayfa'ya konuşan Berkay şunları söyledi:

Biz saati satmadık. Neden satalım? Bizim öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Bizim kendi saatçimiz var Demet’in saatçisi ile bizim saatçi arasında dağlar kadar fark vardı. Değiştirmek istedik anlaşamadık, saati ben Demet’in saatçisine bıraktım.

"Bir daha asla Demet’le barışmayacağım"

Kesinlikle yalanım yok, Allah yukarıda saati satma gibi bir durum söz konusu değil. Ben bir daha asla Demet’le barışmayacağım asla! Benim karımın kolundaki saatin fiyatı belli. Ben rezil olmadım, vezir oldum. Karımdan bin kere Allah razı olsun, eksikliğini göstermesin Rabbim!

"Ağlayacağım şimdi"

Şarkıcı Demet Akalın, Berkay'ın "onunla asla barışmayacağım" sözlerini ti'ye aldı. Gazetecilerle bir süre ayak üstü sohbet eden Akalın, Berkay'ın sözleri hatırlatılınca "Ağlayacağım şimdi" diyerek, kahkaha attı.

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