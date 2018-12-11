Demet Akalın kalçasını kaldırtıyor

Demet Akalın’ın, kalçasını kaldırtmak için Nişantaşı’nda bir estetik merkezine gittiği iddia edildi

11 Aralık 2018, Salı 09:03 Son Güncelleme:
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Demet Akalın kalçasını kaldırtıyor

Şarkıcının, her hafta salı günleri iki saat kaldığı seansın adının, ‘Kalça kaldırma-BBL’ diye geçtiği öğrenildi.

ESTETİK MERKEZİ INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Demet Akalın’ın yaptırdığı uygulama, estetik merkezinin Instagram hesabındaki paylaşımla ortaya çıktı. 

(Milliyet/Umut Ünver)

*Geçen günlerde eski eşi Okan Kurt’la barışan Demet Akalın, KizlarSoruyor tarafından yapılan ankette, '2018 yılının en dobra ünlüsü' seçilmişti.

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