Demet Akalın karantina kurallarını hiçe saydı

Demet Akalın'ın, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de ölümlere neden olan corona virüs salgını hakkında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Yetkililerin ‘kendinizi evde izole edin’ uyarılarını dikkate almayan sanatçı, ünlülerin kebapçısını evine çağırdı.

'İhtiyaç sahipleri için 20 bin kebap kolisi yaptırdım'

Bahçesinde kebapçısına mangal yaptıran Akalın, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak tepki çekti. Demet Akalın yaptığı açıklamada “Çok yanlış anlaşıldım, ben o kebapları yardım amaçlı yaptırıyordum, ihtiyaç sahipleri için 20 bin kebap kolisi yaptırdım” dedi.

Şarkıcı, karantina günlerinde Instagram hesabından takipçileriyle buluşarak onlara konser vermeyi de ihmal etmiyor.









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