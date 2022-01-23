Demet Akalın kızı Hira Kurt ile arkadaşının doğum gününe katıldı

Demet Akalın ve Okan Kurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Hira Kurt, geçtiğimiz gün Sarıyer’de kameralara yansıdı. Yakın bir arkadaşının doğum gününü kutlamak için eğlence merkezine gelen şarkıcı, doğum günü sonrasında yanındakilerle eğlenceli zaman geçirdi. Akalın, dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yapmasının ardından alışveriş merkezinden ayrıldı.







