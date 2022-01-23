Magazin Demet Akalın kızı Hira Kurt ile arkadaşının doğum gününe katıldı

Demet Akalın kızı Hira Kurt ile arkadaşının doğum gününe katıldı

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Demet Akalın kızı Hira Kurt ile arkadaşının doğum gününe katıldı

Demet Akalın önceki kız kızı Hira Kurt ile birlikte Sarıyer’de bulunan bir AVM’de objektiflere yansını. Yakın arkadaşının doğum gününne katılan Demet Akalın kızı Hira ile birlikte eğlendi.

23 Ocak 2022, Pazar 16:53 Son Güncelleme:
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 Demet Akalın ve Okan Kurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Hira Kurt, geçtiğimiz gün Sarıyer’de kameralara yansıdı. Yakın bir arkadaşının doğum gününü kutlamak için eğlence merkezine gelen şarkıcı, doğum günü sonrasında yanındakilerle eğlenceli zaman geçirdi. Akalın, dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yapmasının ardından alışveriş merkezinden ayrıldı.



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