Magazin Demet Akalın, kızı Hira'ya en anlamlı hediyeyi verdi

Demet Akalın, kızı Hira'ya en anlamlı hediyeyi verdi

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Demet Akalın, kızı Hira'ya en anlamlı hediyeyi verdi

Demet Akalın kızı Hira'nın doğum günü için, 200 öğrenciye bot, mont, pasta, oyuncak yollayacağını açıkladı.

03 Şubat 2021, Çarşamba 17:42 Son Güncelleme:
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Demet Akalın, kızı Hira’nın küçüklük videosunu paylaştı ve altına, “Ne çabuk büyüdün aşkım... Rabbim tüm çocukları korusun. Bu sene Hira’ma doğum günü hediyesi 200 öğrenciye bot, mont, pasta, oyuncak yolluyorum. En kısa zamanda Ağrı ve Van’daki kardeşleri görmeye gelicez” notunu düştü.

https://www.instagram.com/p/CKzAlWBpNsO/


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