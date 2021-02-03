Demet Akalın, kızı Hira’nın küçüklük videosunu paylaştı ve altına, “Ne çabuk büyüdün aşkım... Rabbim tüm çocukları korusun. Bu sene Hira’ma doğum günü hediyesi 200 öğrenciye bot, mont, pasta, oyuncak yolluyorum. En kısa zamanda Ağrı ve Van’daki kardeşleri görmeye gelicez” notunu düştü.





İlgili Haberler Demet Akalın bu kez Cevizlibağ'dan görüntü paylaştı











